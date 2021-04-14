UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Встреча Кулебы и Блинкена по Донбассу: в Госдепе США раскрыли детали

Автор: Артур Родивилов

Во время встречи министр иностранных дел Дмитрия Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили российскую агрессию. Глава Госдепа заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность в связи с умышленными действиями России, направленными на эскалацию напряженности с Украиной, в том числе благодаря агрессивной риторике и дезинформации, нарушением режима прекращения огня, а также движение российских войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.

Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки усилий в борьбе с коррупцией, антикоррупционных усилий, а также ее стремление к евроатлантической интеграции.

Напомним, до этого Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили об агрессии России и вступлении Украины в НАТО. Все главные заявления - в материале РБК-Украина.

Визит украинского министра в Брюссель происходит на фоне усиления российской агрессии, которая проявляется обострением на Донбассе, а также стягиванием войск к границе с Украиной. Кулеба также рассказал о новом элементе российской агрессии, которого не было в 2014 году.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к возможному вторжению России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дмитрий Кулеба
Читайте также
Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут видеоконференцию с Блинкеном и Остином
Кулеба предложил НАТО 10 шагов для поддержки Украины
Прогноз погоды