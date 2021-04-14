RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зустріч Кулеби і Блінкена щодо Донбасу: у Держдепі США розкрили деталі

Автор: Артур Родивилов

Під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитра Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен в Брюсселі обговорили російську агресію. Глава Держдепу запевнив Україну в подальшій підтримці.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

Держсекретар також висловив стурбованість у зв'язку з умисними діями, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму і уздовж кордонів України.

Блінкен і Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інститутів, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, до цього Кулеба провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про агресію Росії та вступ України в НАТО. Всі головні заяви - в матеріалі РБК-Україна.

Візит українського міністра в Брюссель відбувається на тлі посилення російської агресії, яка проявляється загостренням на Донбасі, а також стягуванням військ до кордону з Україною. Кулеба також розповів про новий елемент російської агресії, якого не було у 2014 році.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дмитро Кулеба
Читайте також
Глави МЗС і Міноборони країн НАТО проведуть відеоконференцію з Блінкеном і Остіном
Кулеба запропонував НАТО 10 кроків для підтримки України
Прогноз погоди