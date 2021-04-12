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Такого не было в 2014 году. Кулеба заявил о новом элементе агрессии России

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 22:15
Такого не было в 2014 году. Кулеба заявил о новом элементе агрессии России Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о новом элементе российской агрессии. По его словам, такого не было даже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым.

Об этом говорится в интервью министра испанскому изданию EFE.

"В том, что происходит сейчас, есть совершенно новый элемент, которого не было даже в 2014 году - в заявлениях российских чиновников начали раздаваться непосредственные угрозы уничтожить Украинское государство как таковое", - сказал он.

Кулеба отметил, что угрозы звучат как от представителя России в нормандском формате Дмитрия Козака, так и от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Когда мы читаем все эти сообщения, мы понимаем, что российская стратегия может быть далеко идущей, и мы должны подготовиться к полной обороне нашей страны в условиях повышения ставок Россией. Мы надеемся, что при таких обстоятельствах наши друзья и партнеры будут солидарны с Украиной и помогут нам защитить нашу страну", - подчеркнул министр.

Глава украинского МИД добавил, что Украина не хочет войны и рассчитывает на решение конфликта политико-дипломатическим путем.

Напомним, недавно представитель Кремля пригрозил, что наступление украинских войск на Донбассе "станет началом конца Украины". Он также заявил, что Россия будет защищать "население Донбасса" в случае необходимости.

Кроме того, в российском МИД угрожали, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к вторжению России, если оно произойдет. Зеленский понимает, что вторжение России является вполне возможным сценарием.

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