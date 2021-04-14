Встреча Кулебы и Блинкена по Донбассу: в Госдепе США раскрыли детали

Во время встречи министр иностранных дел Дмитрия Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили российскую агрессию . Глава Госдепа заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность в связи с умышленными действиями России, направленными на эскалацию напряженности с Украиной, в том числе благодаря агрессивной риторике и дезинформации, нарушением режима прекращения огня, а также движение российских войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.

Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки усилий в борьбе с коррупцией, антикоррупционных усилий, а также ее стремление к евроатлантической интеграции.