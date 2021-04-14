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Встреча Кулебы и Блинкена по Донбассу: в Госдепе США раскрыли детали

Новина українською → Вашингтон, Среда 14 апреля 2021 01:28
Встреча Кулебы и Блинкена по Донбассу: в Госдепе США раскрыли детали Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Во время встречи министр иностранных дел Дмитрия Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен в Брюсселе обсудили российскую агрессию. Глава Госдепа заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность в связи с умышленными действиями России, направленными на эскалацию напряженности с Украиной, в том числе благодаря агрессивной риторике и дезинформации, нарушением режима прекращения огня, а также движение российских войск в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины.

Блинкен и Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки усилий в борьбе с коррупцией, антикоррупционных усилий, а также ее стремление к евроатлантической интеграции.

Напомним, до этого Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили об агрессии России и вступлении Украины в НАТО. Все главные заявления - в материале РБК-Украина.

Визит украинского министра в Брюссель происходит на фоне усиления российской агрессии, которая проявляется обострением на Донбассе, а также стягиванием войск к границе с Украиной. Кулеба также рассказал о новом элементе российской агрессии, которого не было в 2014 году.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к возможному вторжению России.

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