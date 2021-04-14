Зустріч Кулеби і Блінкена щодо Донбасу: у Держдепі США розкрили деталі
Під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитра Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен в Брюсселі обговорили російську агресію. Глава Держдепу запевнив Україну в подальшій підтримці.
Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.
Держсекретар також висловив стурбованість у зв'язку з умисними діями, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму і уздовж кордонів України.
Блінкен і Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інститутів, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції.
Нагадаємо, до цього Кулеба провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про агресію Росії та вступ України в НАТО. Всі головні заяви - в матеріалі РБК-Україна.
Візит українського міністра в Брюссель відбувається на тлі посилення російської агресії, яка проявляється загостренням на Донбасі, а також стягуванням військ до кордону з Україною. Кулеба також розповів про новий елемент російської агресії, якого не було у 2014 році.
Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.