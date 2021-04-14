ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зустріч Кулеби і Блінкена щодо Донбасу: у Держдепі США розкрили деталі

Новость на русском → Вашингтон, Середа 14 квітня 2021 01:28
Зустріч Кулеби і Блінкена щодо Донбасу: у Держдепі США розкрили деталі Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитра Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен в Брюсселі обговорили російську агресію. Глава Держдепу запевнив Україну в подальшій підтримці.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

Держсекретар також висловив стурбованість у зв'язку з умисними діями, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму і уздовж кордонів України.

Блінкен і Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інститутів, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, до цього Кулеба провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про агресію Росії та вступ України в НАТО. Всі головні заяви - в матеріалі РБК-Україна.

Візит українського міністра в Брюссель відбувається на тлі посилення російської агресії, яка проявляється загостренням на Донбасі, а також стягуванням військ до кордону з Україною. Кулеба також розповів про новий елемент російської агресії, якого не було у 2014 році.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Дмитро Кулеба
NEWS
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори