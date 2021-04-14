Зустріч Кулеби і Блінкена щодо Донбасу: у Держдепі США розкрили деталі

Під час зустрічі міністр закордонних справ Дмитра Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен в Брюсселі обговорили російську агресію . Глава Держдепу запевнив Україну в подальшій підтримці.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

Держсекретар також висловив стурбованість у зв'язку з умисними діями, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму і уздовж кордонів України.

Блінкен і Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інститутів, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції.