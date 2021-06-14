Байден накануне саммита с Путиным: США не ищут конфликта, но готовы дать отпор
Президент США Джо Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность. Он также отметил, что у Вашингтона и Москвы есть сферы, где они могут взаимодействовать.
Об этом Байден заявил в ходе брифинга после саммита НАТО.
"Я не ищу конфликта с Россией, но мы будем отвечать, если она продолжит свою вредоносную деятельность", – сказал Байден.
По его словам, он провел встречи с представителями Бухарестской девятки (стран-членов НАТО из Восточной Европы), в частности, лидерами стран Балтии.
"Я хочу сказать Путину, что нам есть где взаимодействовать, ежели он сделает такой выбор, если он не сделает такого выбора, а продолжит действовать как сейчас, например, в сфере кибербезопасности, то мы будем реагировать точно так же", - добавил президент США.
Напомним, встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Совместная пресс-конференция по итогам встречи не планируется. Лидеры государств пообщаются с журналистами отдельно.
На повестке дня обсуждение текущих отношений между США и РФ. Американский президент затронет тему кибербезопасности на фоне хакерских атак в США и по всему миру, поднимет вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Отдельно планируется обсуждение ситуации в Украине и в Беларуси.
Отметим, перед встречей Байдена и Путина американский президент поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Джо Байден отметил, что будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее в администрации президента США отметили, что от переговоров Байдена и Путина не стоит ждать серьезных практических результатов, задача встречи – "прояснить намерения и возможности" обеих сторон.