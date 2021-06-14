Война не влияет: Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО
Президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.
Об этом он сказал на брифинге.
Первым он назвал избавление от коррупции, а не войну в Украине.
"Мой ответ - нет. Вот в чем дело: во-первых, нужно избавится от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал Байден в ответ на вопрос, может ли война и оккупация помешать Украине вступить в НАТО.
Он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться физической агрессии России.
"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего союза, но я знаю одно, необходимо убедить, и это не легко", - сказал американский лидер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.