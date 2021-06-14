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Война не влияет: Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО

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США, Украина, Понедельник 14 июня 2021 23:14
Война не влияет: Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО Фото: президент США Джо Байден (Joshua Roberts/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.

Об этом он сказал на брифинге.

Первым он назвал избавление от коррупции, а не войну в Украине.

"Мой ответ - нет. Вот в чем дело: во-первых, нужно избавится от коррупции, соответствовать другим требованиям, которые предъявляются, выполнить ПДЧ. Я думаю, что здесь пока не понятно, какова ситуация", - сказал Байден в ответ на вопрос, может ли война и оккупация помешать Украине вступить в НАТО.

Он добавил, что США будут делать все возможное, чтобы Украина могла сопротивляться физической агрессии России.

"Будет ли Украина частью НАТО, зависит не от меня, а от всего союза, но я знаю одно, необходимо убедить, и это не легко", - сказал американский лидер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.

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