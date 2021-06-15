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В Москве назвали темы, которые завтра обсудят Байден и Путин. Среди них - Украина

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Вторник 15 июня 2021 09:13
В Москве назвали темы, которые завтра обсудят Байден и Путин. Среди них - Украина Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: РБК-Украина

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал темы встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Саммит состоится уже завтра.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидаемые темы переговоров:

  • президенты обсудят стратстабильность, пандемию, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику;
  • среди региональных проблем - Украина, Сирия, Ливия, Афганистан и Карабах;
  • будут обсуждаться нерешенные вопросы двусторонних отношений, задержания россиян в третьих странах, работа диппредставительств;
  • могут затронуть любую заранее не согласованную тему по своему усмотрению;
  • США могут поднять тему Навального, не исключено обсуждение Белоруссии;
  • предварительная работа в рамках подготовки прошла успешно;
  • особых проблем в согласовании тем переговоров не было;
  • встреча будет полезна для отношений, есть практический оптимизм, но прорывов не ожидается;
  • будет неплохо, если удастся сдвинуть с места хотя бы часть нерешенных вопросов двусторонних отношений;
  • компромиссные договорённости пойдут на пользу, пора разгребать завалы в отношениях;
  • есть настрой в случае решения президентов на возвращение послов в Москву и Вашингтон.

Напомним, Байден накануне саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не ищет конфликта с Россией, но готов дать отпор, если она продолжит вредоносную деятельность.

Ранее в администрации президента США отметили, что от переговоров Байдена и Путина не стоит ждать серьезных практических результатов, задача встречи – "прояснить намерения и возможности" обеих сторон.

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