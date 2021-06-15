Встреча Байдена и Путина: российская делегация уже отправилась в Женеву

Российская делегация на встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина уже отправилась в Женеву. Этим же самолетом на саммит летят российские журналисты.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что завтрашняя встреча Байдена и Путина продлится четыре или пять часов. В то же время он отметил, что не знает, совпадут ли пресс-конференции лидеров США и России по времени, но Путин встретится с кремлевским пулом сразу после переговоров.

Отметим, накануне саммита РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.