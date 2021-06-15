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Встреча Байдена и Путина: российская делегация уже отправилась в Женеву

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Женева, Вторник 15 июня 2021 14:17
Встреча Байдена и Путина: российская делегация уже отправилась в Женеву Фото: Джо Байден и Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: РБК-Украина

Российская делегация на встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина уже отправилась в Женеву. Этим же самолетом на саммит летят российские журналисты.

Об этом в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Самолет с частью российской делегации на переговорах с Байденом и журналистами кремлевского пула отправляется в Швейцарию", - отметил он.

Встреча Байдена и Путина: российская делегация уже отправилась в Женеву

Фото: российская делегация отправляется в Женеву (twitter.com/dimsmirnov175)

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что завтрашняя встреча Байдена и Путина продлится четыре или пять часов. В то же время он отметил, что не знает, совпадут ли пресс-конференции лидеров США и России по времени, но Путин встретится с кремлевским пулом сразу после переговоров.

Отметим, накануне саммита РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.

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