Встреча Байдена и Путина: российская делегация уже отправилась в Женеву
Российская делегация на встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина уже отправилась в Женеву. Этим же самолетом на саммит летят российские журналисты.
Об этом в Twitter сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Самолет с частью российской делегации на переговорах с Байденом и журналистами кремлевского пула отправляется в Швейцарию", - отметил он.
Фото: российская делегация отправляется в Женеву (twitter.com/dimsmirnov175)
Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что завтрашняя встреча Байдена и Путина продлится четыре или пять часов. В то же время он отметил, что не знает, совпадут ли пресс-конференции лидеров США и России по времени, но Путин встретится с кремлевским пулом сразу после переговоров.
Отметим, накануне саммита РБК-Украина собрало основные заявления лидеров США и России. В частности, они заявляли, что на сегодня отношения между странами находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Но по словам Байдена, споры можно было бы разрешить, если Путин будет действовать в соответствии с международными нормами.