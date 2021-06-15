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Зустріч Байдена і Путіна: російська делегація вже вирушила до Женеви

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Женева, Вівторок 15 червня 2021 14:17
Зустріч Байдена і Путіна: російська делегація вже вирушила до Женеви Фото: Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: РБК-Україна

Російська делегація на зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна вже вирушила в Женеву. Цим же літаком на саміт летять російські журналісти.

Про це у Twitter повідомив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Літак з частиною російської делегації на переговорах з Байденом і журналістами кремлівського пулу відправляється до Швейцарії", - зазначив він.

Зустріч Байдена і Путіна: російська делегація вже вирушила до Женеви

Фото: російська делегація відправляється в Женеву (twitter.com/dimsmirnov175)

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що завтрашня зустріч Байдена і Путіна триватиме чотири або п'ять годин. У той же час він відзначив, що не знає, чи співпадуть прес-конференції лідерів США і Росії за часом, але Путін зустрінеться з кремлівським пулом відразу після переговорів.

Зазначимо, напередодні саміту РБК-Україна зібрало основні заяви лідерів США і Росії. Зокрема, вони заявляли, що на сьогодні відносини між країнами знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. Але за словами Байдена, суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

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