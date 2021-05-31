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Встреча Байдена и Путина: РФ обещает США в ближайшие дни ряд "некомфортных сигналов"

Автор: Андрей Василюк

Повестки дня в России и США не совпадают в преддверии предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В правительстве РФ обещают Вашингтону в ближайшие дни целый ряд "некомфортных сигналов".

Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, передает РБК.

"Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", - сказал Рябков.

Также он заявил, что в ближайшие дни Вашингтон получит из Москвы целый ряд "некомфортных сигналов", которые якобы не связаны с предстоящим саммитом глав государств.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер хочет дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет бездействовать в этом вопросе.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Отметим, замглавы МИД Евгений Енин сообщал, что перед встречей с Путиным Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

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