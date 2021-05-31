Зустріч Байдена і Путіна: РФ обіцяє США в найближчі дні низку "некомфортних сигналів"

Порядки денного в Росії і США не збігаються напередодні майбутньої зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна . В уряді РФ обіцяють Вашингтону найближчими днями цілу низку "некомфортних сигналів".

Також він заявив, що найближчими днями Вашингтон отримає з Москви цілу низку "некомфортних сигналів", які нібито не пов'язані з майбутнім самітом глав держав.

"Порядку денного США і РФ не збігаються, але ми традиційно готові реагувати на будь-які постановки питань з американського боку. На жаль, зустрічної готовності спостерігається набагато менше і рідше", - сказав Рябков.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що має намір порушити на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання про неприпустимість порушення прав людини. Американський лідер хоче дати "ясно йому зрозуміти", що Вашингтон не зволікатиме в цьому питанні.

Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Зазначимо, заступник голови МЗС Євген Єнін повідомляв, що перед зустріччю з Путіним Байден переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.