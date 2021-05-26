Без документов и перезагрузки: у Путина назвали ожидания от встречи с Байденом

Первая встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным обойдется без подписания каких-либо документов. Более того, не стоит ждать перезагрузки отношений между странами.

"Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется", - ответил Песков на вопрос о подготовке двусторонних документов.

Он также призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от первой встречи Путина и Байдена, но исходить из того, что это очень важное событие. При этом Москва не ждет перезагрузки отношений с Вашингтоном.

"Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно", - добавил Песков.