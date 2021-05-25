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Официально. Названа дата и место встречи Путина и Байдена

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Москва, Вторник 25 мая 2021 17:03
Официально. Названа дата и место встречи Путина и Байдена Фото: президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президенты США и России - Джо Байден и Владимир Путин - встретятся в Женеве. Встреча лидеров двух государств назначена на 16 июня 2021 года.

Об этом заявили в Кремле и на сайте Белого дома.

"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России", - заявили в Белом доме.

Как сообщили в администрации Путина, лидеры России и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематику стратегической стабильности.

Также Путин и Байден обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Напомним, проведение этой встречи было инициативой Байдена. Американский президент предложил Путину встретиться во время последнего телефонного разговора, который состоялся на фоне обострения конфликта на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, в Кремле заявляли, что во время встречи Путин и Байден могут обсудить контроль над вооружением.

Добавим, на недавней пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский рассказал о рисках от встречи Байдена и Путина для Украины.

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