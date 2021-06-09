Встреча Байдена и Путина: что известно за неделю до саммита

Где пройдет саммит

Встреча Байдена и Владимира Путина пройдет в швейцарской Женеве, и стороны на сегодня готовят программу саммита. В то же время местные издания отмечают, что в городе трудно найти место, которое бы по статусу соответствовало уровню встречи глав двух сильнейших держав.

Высказываются предположения о том, что саммит может пройти в загородном имении.

Кто будет в составе делегаций

Как заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, президента США на саммите точно будет сопровождать государственный секретарь Энтони Блинкен.

В то же время замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что с Путиным в делегации будет глава российского МИД Сергей Лавров. Кроме того, не исключено, что в саммите примут участие послы Анатолий Антонов и Джон Салливан.

Что обсудят Байден и Путин

По словам Байдена, он поднимет вопрос кибербезопасности и деструктивных действий России, в том числе ее агрессии в Украине. Президент США также подчеркнул, что заявит о намерении защищать демократические ценности и американские интересы.

При этом он добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой, а заинтересован в стабильных отношениях, в том числе в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Также будет подниматься вопрос вмешательства России в американские выборы.

В свою очередь Путин отмечает, что у России и США есть общие интересы, несмотря на противоречия. По его словам, на саммите обсудят решение экологических проблем, стратегическую стабильность, совместную работу по решению ряда региональных кризисов.

При этом Путин подчеркнул, что не ожидает "ничего прорывного" на саммите.

Встреча с Байденом не награда для Путина

Как отметил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не рассматривает встречу как "награду" для Путина. А как элемент защиты американских интересов и американских ценностей.

Меры безопасности в Женеве

На время саммита Байдена и Путина над Женевой закроют воздушное пространство - процедура будет аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Также на днях специалисты по безопасности осмотрели пляжи на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем противовоздушной обороны (ПВО). Планируется, что к обеспечению мер безопасности в Женеве подключат армию. Местная полиция уже арендовала на время саммита несколько единиц бронетехники.

Не исключено, что американские секретные службы развернут специальную электронику, чтобы предотвратить риск кибератак и утечки видео с камер наблюдения.