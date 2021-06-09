Зустріч Байдена і Путіна: що відомо за тиждень до саміту

Де пройде саміт

Зустріч Байдена і Володимира Путіна пройде в швейцарській Женеві, і сторони на сьогодні готують програму саміту. У той же час місцеві видання відзначають, що в місті важко знайти місце, яке б за статусом відповідало рівню зустрічі глав двох найсильніших держав.

Висловлюються припущення про те, що саміт може пройти в заміському маєтку.

Хто буде у складі делегацій

Як заявив глава прес-служби Держдепу Нед Прайс, президента США на саміті точно буде супроводжувати державний секретар Ентоні Блінкен.

У той же час заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков зазначив, що з Путіним в делегації буде глава російського МЗС Сергій Лавров. Крім того, не виключено, що в саміті візьмуть участь посли Анатолій Антонов і Джон Салліван.

Що обговорять Байден і Путін

За словами Байдена, він підніме питання кібербезпеки і деструктивних дій Росії, в тому числі її агресії в Україні. Президент США також підкреслив, що заявить про намір захищати демократичні цінності та американські інтереси.

При цьому він додав, що Вашингтон не прагне конфлікту з Москвою, а зацікавлений у стабільних відносинах, у тому числі у сфері стратегічної стабільності і контролю над озброєннями. Також буде підніматися питання втручання Росії в американські вибори.

У свою чергу Путін зазначає, що у Росії і США є спільні інтереси, незважаючи на протиріччя. За його словами, на саміті обговорять вирішення екологічних проблем, стратегічну стабільність, спільну роботу з вирішення низки регіональних криз.

При цьому Путін підкреслив, що не очікує "нічого проривного" на саміті.

Зустріч з Байденом не нагорода для Путіна

Як зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Вашингтон не розглядає зустріч як "нагороду" для Путіна. А як елемент захисту американських інтересів і американських цінностей.

Заходи безпеки в Женеві

На час саміту Байдена і Путіна над Женевою закриють повітряний простір - процедура буде аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Також днями фахівці з безпеки оглянули пляжі на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем протиповітряної оборони (ППО). Планується, що до забезпечення заходів безпеки в Женеві підключать армію. Місцева поліція вже орендувала на час саміту кілька одиниць бронетехніки.

Не виключено, що американські секретні служби розгорнуть спеціальну електроніку, щоб попередити ризик кібератак і витоку відео з камер спостереження.