Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве, - TDG
Саммит президентов Соединенных Штатов Америки и России Джо Байдена и Владимира Путина может пройти не в швейцарской Женеве. Встреча может состояться на одной из вилл недалеко от города.
Колумнист подчеркивает, что в Женеве трудно найти место, которое бы соответствовало уровню встречи глав двух сильнейших стран мира.
"У швейцарских властей до сих пор нет протокольного пространства в Женеве, предназначенного для двусторонних встреч такого уровня", - отмечает журналист.
По его словам, вилла Fleur d'eau не подойдет для новой встречи, так как она принадлежит Китаю.
По мнению колумниста, наиболее вероятным местом проведения саммита глав США и РФ станет имение Lohn, находящееся вблизи от столицы Швейцарии города Берн.
Напомним, Байден заявил, что поддерживает Европу и ее ценности. Он заверяет европейцев, что это не изменится и после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Как писало РБК-Украина, Путин не ожидает "ничего подрывного" от встречи с Байденом, но надеется, что встреча будет позитивной.