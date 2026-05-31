Встигнути до 10 червня: українців попередили про втрату цінності важливого документа

06:41 31.05.2026 Нд
2 хв
Як правильно перенести дані в електронний формат?
aimg Катерина Коваль
Фото: є три способи провести оцифрування (facebook.com/kogopfu)

10 червня завершується термін оцифрування трудових книжок. Скан-копії потрібно подати до Пенсійного фонду, після цієї дати паперовий документ втратить пріоритет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нагадування Пенсійного фонду України.

Читайте також: Блокування карток через помилкові 1500 грн: що насправді відбувається з виплатами

Навіщо це потрібно

Дані з трудових книжок переносяться до Реєстру застрахованих осіб - це необхідно для коректного розрахунку пенсії в майбутньому. Після 10 червня пріоритет надаватиметься виключно електронним даним, а не паперовому документу.

Три способи оцифрувати трудову

  • Через роботодавця - він сканує книжку і самостійно передає дані до ПФУ.
  • Самостійно через вебпортал - на сайті електронних послуг Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua.
  • Особисто - у сервісному центрі ПФУ.

Вимоги до скан-копій

Якщо подаєте самостійно через портал, скани мають відповідати таким вимогам:

  • скануйте лише заповнені сторінки, порожні не потрібні;
  • зображення мають бути чіткими, з усіма реквізитами: назва, серія та номер, дата видачі, ПІБ власника, печатки та підписи;
  • формат - кольоровий, з оригіналу;
  • файли - JPG або PDF, розмір кожного не більше 1 МБ;
  • рекомендована якість сканування - 300 dpi.

Пенсійний фонд останнім часом опинився в центрі уваги через низку гучних інцидентів. З 1 квітня в Україні стартували виплати по 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення - програму запровадили для компенсації зростання цін на товари першої необхідності.

Однак у травні через технічний збій частина українців отримала виплату повторно. ПФУ почав примусово списувати зайві кошти і це призвело до масового блокування банківських карток тих, на чиїх рахунках не виявилося потрібної суми. Ситуацію різко розкритикував голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.

