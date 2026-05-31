Встигнути до 10 червня: українців попередили про втрату цінності важливого документа

Пенсійний фонд останнім часом опинився в центрі уваги через низку гучних інцидентів. З 1 квітня в Україні стартували виплати по 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення - програму запровадили для компенсації зростання цін на товари першої необхідності.

Однак у травні через технічний збій частина українців отримала виплату повторно. ПФУ почав примусово списувати зайві кошти і це призвело до масового блокування банківських карток тих, на чиїх рахунках не виявилося потрібної суми. Ситуацію різко розкритикував голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.