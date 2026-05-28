Блокування карток через помилкові 1500 грн: що насправді відбувається з виплатами
Помилкові повторні виплати окремим громадянам грошової доплати у 1500 гривень не стануть причиною для скасування соціальних виплат чи блокування рахунків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Деталі технічного збою
Як зазначили в ПФУ, під час проведення заходів контролю за виплатою одноразової грошової доплати у розмірі 1500 гривень було виявлено поодинокі випадки повторного зарахування коштів. Це сталося через технічний збій під час нарахування додаткової адресної підтримки.
У відомстві заспокоїли громадян та запевнили, що ситуація під контролем.
"Повідомляємо, що через цю ситуацію жодні соціальні виплати не скасовані. Пенсійний фонд України вже завершує звірку щодо правильності проведених виплат", - наголосили в ПФУ.
Що робити, якщо кошти вже витрачені
У Пенсійному фонді підкреслили, що повернення помилково нарахованих коштів здійснюватиметься виключно у законний спосіб. При цьому громадян закликають утриматись від самостійного повернення грошей.
Якщо людина вже встигла скористатися повторно нарахованими коштами, карати її не будуть.
"Якщо людина вже використала нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. Для таких випадків застосовується індивідуальний підхід та роз’яснюються подальші дії", - пояснили в установі.
За потреби та для отримання додаткових роз'яснень українці можуть самостійно звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України
Що відомо про виплати та технічний збій
Нагадаємо, цільова державна підтримка у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення стартувала в Україні з 1 квітня 2026 року.
Програма була запроваджена урядом для нівелювання наслідків зростання світових цін на пальне, яке спровокувало здорожчання продуктів і послуг першої потреби. За умовами програми, навіть якщо громадянин підпадає під кілька пільгових категорій одночасно, виплата здійснюється лише один раз.
Згодом у травні поточного року через технічний збій у системі Пенсійного фонду частина українців повторно отримала грошову допомогу. Оскільки людей не попередили про помилку, багато з них витратили ці кошти на базові потреби.
Після цього ПФУ почав примусово списувати суми назад, що призвело до масового блокування банківських карток у тих громадян, на рахунках яких не виявилося грошей для повернення. Ситуацію з подвійними списаннями та відсутністю комунікації з боку Мінсоцполітики різко розкритикував голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.