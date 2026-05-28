ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Блокування карток через помилкові 1500 грн: що насправді відбувається з виплатами

20:35 28.05.2026 Чт
2 хв
Що буде якщо витратили помилково нараховані гроші?
aimg Сергій Козачук
Блокування карток через помилкові 1500 грн: що насправді відбувається з виплатами Фото: що чекає на українців, яким двічі прийшла допомога (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Помилкові повторні виплати окремим громадянам грошової доплати у 1500 гривень не стануть причиною для скасування соціальних виплат чи блокування рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також: Українцям блокують картки після нарахування 1500 гривень допомоги: у чому причина

Деталі технічного збою

Як зазначили в ПФУ, під час проведення заходів контролю за виплатою одноразової грошової доплати у розмірі 1500 гривень було виявлено поодинокі випадки повторного зарахування коштів. Це сталося через технічний збій під час нарахування додаткової адресної підтримки.

У відомстві заспокоїли громадян та запевнили, що ситуація під контролем.

"Повідомляємо, що через цю ситуацію жодні соціальні виплати не скасовані. Пенсійний фонд України вже завершує звірку щодо правильності проведених виплат", - наголосили в ПФУ.

Що робити, якщо кошти вже витрачені

У Пенсійному фонді підкреслили, що повернення помилково нарахованих коштів здійснюватиметься виключно у законний спосіб. При цьому громадян закликають утриматись від самостійного повернення грошей.

Якщо людина вже встигла скористатися повторно нарахованими коштами, карати її не будуть.

"Якщо людина вже використала нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. Для таких випадків застосовується індивідуальний підхід та роз’яснюються подальші дії", - пояснили в установі.

За потреби та для отримання додаткових роз'яснень українці можуть самостійно звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України

Що відомо про виплати та технічний збій

Нагадаємо, цільова державна підтримка у розмірі 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення стартувала в Україні з 1 квітня 2026 року.

Програма була запроваджена урядом для нівелювання наслідків зростання світових цін на пальне, яке спровокувало здорожчання продуктів і послуг першої потреби. За умовами програми, навіть якщо громадянин підпадає під кілька пільгових категорій одночасно, виплата здійснюється лише один раз.

Згодом у травні поточного року через технічний збій у системі Пенсійного фонду частина українців повторно отримала грошову допомогу. Оскільки людей не попередили про помилку, багато з них витратили ці кошти на базові потреби.

Після цього ПФУ почав примусово списувати суми назад, що призвело до масового блокування банківських карток у тих громадян, на рахунках яких не виявилося грошей для повернення. Ситуацію з подвійними списаннями та відсутністю комунікації з боку Мінсоцполітики різко розкритикував голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Пенсії в Україні Міністерство соціальної політики Пенсіонери
Новини
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Путін помилився з "Орєшніком": уламки ракети вже вивчає розвідка США
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни