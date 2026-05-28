Блокування карток через помилкові 1500 грн: що насправді відбувається з виплатами

Помилкові повторні виплати окремим громадянам грошової доплати у 1500 гривень не стануть причиною для скасування соціальних виплат чи блокування рахунків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Деталі технічного збою

Як зазначили в ПФУ, під час проведення заходів контролю за виплатою одноразової грошової доплати у розмірі 1500 гривень було виявлено поодинокі випадки повторного зарахування коштів. Це сталося через технічний збій під час нарахування додаткової адресної підтримки.

У відомстві заспокоїли громадян та запевнили, що ситуація під контролем.

"Повідомляємо, що через цю ситуацію жодні соціальні виплати не скасовані. Пенсійний фонд України вже завершує звірку щодо правильності проведених виплат", - наголосили в ПФУ.

Що робити, якщо кошти вже витрачені

У Пенсійному фонді підкреслили, що повернення помилково нарахованих коштів здійснюватиметься виключно у законний спосіб. При цьому громадян закликають утриматись від самостійного повернення грошей.

Якщо людина вже встигла скористатися повторно нарахованими коштами, карати її не будуть.

"Якщо людина вже використала нараховані кошти, це не є підставою для блокування соціальних виплат. Для таких випадків застосовується індивідуальний підхід та роз’яснюються подальші дії", - пояснили в установі.

За потреби та для отримання додаткових роз'яснень українці можуть самостійно звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України