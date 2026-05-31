Успеть до 10 июня: украинцев предупредили об утрате ценности важного документа

06:41 31.05.2026 Вс
2 мин
Как правильно перенести данные в электронный формат?
aimg Екатерина Коваль
Фото: есть три способа провести оцифровку (facebook.com/kogopfu)

10 июня завершается срок оцифровки трудовых книжек. Скан-копии нужно подать в Пенсионный фонд, после этой даты бумажный документ потеряет приоритет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на напоминание Пенсионного фонда Украины.

Зачем это нужно

Данные из трудовых книжек переносятся в Реестр застрахованных лиц - это необходимо для корректного расчета пенсии в будущем. После 10 июня приоритет будет отдаваться исключительно электронным данным, а не бумажному документу.

Три способа оцифровать трудовую

  • Через работодателя - он сканирует книжку и самостоятельно передает данные в ПФУ.
  • Самостоятельно через веб-портал - на сайте электронных услуг Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua.
  • Лично - в сервисном центре ПФУ.

Требования к скан-копиям

Если подаете самостоятельно через портал, сканы должны соответствовать следующим требованиям:

  • сканируйте только заполненные страницы, пустые не нужны;
  • изображения должны быть четкими, со всеми реквизитами: название, серия и номер, дата выдачи, ФИО владельца, печати и подписи;
  • формат - цветной, с оригинала;
  • файлы - JPG или PDF, размер каждого не более 1 МБ ;
  • рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi.

Пенсионный фонд в последнее время оказался в центре внимания из-за ряда громких инцидентов. С 1 апреля в Украине стартовали выплаты по 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения - программу ввели для компенсации роста цен на товары первой необходимости.

Однако в мае из-за технического сбоя часть украинцев получила выплату повторно. ПФУ начал принудительно списывать лишние средства и это привело к массовой блокировке банковских карточек тех, на чьих счетах не оказалось нужной суммы. Ситуацию резко раскритиковал глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.

