Успеть до 10 июня: украинцев предупредили об утрате ценности важного документа

Пенсионный фонд в последнее время оказался в центре внимания из-за ряда громких инцидентов. С 1 апреля в Украине стартовали выплаты по 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения - программу ввели для компенсации роста цен на товары первой необходимости.

Однако в мае из-за технического сбоя часть украинцев получила выплату повторно. ПФУ начал принудительно списывать лишние средства и это привело к массовой блокировке банковских карточек тех, на чьих счетах не оказалось нужной суммы. Ситуацию резко раскритиковал глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.