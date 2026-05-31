Встигнути до 10 червня: українців попередили про втрату цінності важливого документа
10 червня завершується термін оцифрування трудових книжок. Скан-копії потрібно подати до Пенсійного фонду, після цієї дати паперовий документ втратить пріоритет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нагадування Пенсійного фонду України.
Навіщо це потрібно
Дані з трудових книжок переносяться до Реєстру застрахованих осіб - це необхідно для коректного розрахунку пенсії в майбутньому. Після 10 червня пріоритет надаватиметься виключно електронним даним, а не паперовому документу.
Три способи оцифрувати трудову
- Через роботодавця - він сканує книжку і самостійно передає дані до ПФУ.
- Самостійно через вебпортал - на сайті електронних послуг Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua.
- Особисто - у сервісному центрі ПФУ.
Вимоги до скан-копій
Якщо подаєте самостійно через портал, скани мають відповідати таким вимогам:
- скануйте лише заповнені сторінки, порожні не потрібні;
- зображення мають бути чіткими, з усіма реквізитами: назва, серія та номер, дата видачі, ПІБ власника, печатки та підписи;
- формат - кольоровий, з оригіналу;
- файли - JPG або PDF, розмір кожного не більше 1 МБ;
- рекомендована якість сканування - 300 dpi.
Пенсійний фонд останнім часом опинився в центрі уваги через низку гучних інцидентів. З 1 квітня в Україні стартували виплати по 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення - програму запровадили для компенсації зростання цін на товари першої необхідності.
Однак у травні через технічний збій частина українців отримала виплату повторно. ПФУ почав примусово списувати зайві кошти і це призвело до масового блокування банківських карток тих, на чиїх рахунках не виявилося потрібної суми. Ситуацію різко розкритикував голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.