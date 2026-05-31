ua en ru
Нд, 31 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Встигнути до 10 червня: українців попередили про втрату цінності важливого документа

06:41 31.05.2026 Нд
2 хв
Як правильно перенести дані в електронний формат?
aimg Катерина Коваль
Встигнути до 10 червня: українців попередили про втрату цінності важливого документа Фото: є три способи провести оцифрування (facebook.com/kogopfu)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

10 червня завершується термін оцифрування трудових книжок. Скан-копії потрібно подати до Пенсійного фонду, після цієї дати паперовий документ втратить пріоритет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нагадування Пенсійного фонду України.

Читайте також: Блокування карток через помилкові 1500 грн: що насправді відбувається з виплатами

Навіщо це потрібно

Дані з трудових книжок переносяться до Реєстру застрахованих осіб - це необхідно для коректного розрахунку пенсії в майбутньому. Після 10 червня пріоритет надаватиметься виключно електронним даним, а не паперовому документу.

Три способи оцифрувати трудову

  • Через роботодавця - він сканує книжку і самостійно передає дані до ПФУ.
  • Самостійно через вебпортал - на сайті електронних послуг Пенсійного фонду portal.pfu.gov.ua.
  • Особисто - у сервісному центрі ПФУ.

Вимоги до скан-копій

Якщо подаєте самостійно через портал, скани мають відповідати таким вимогам:

  • скануйте лише заповнені сторінки, порожні не потрібні;
  • зображення мають бути чіткими, з усіма реквізитами: назва, серія та номер, дата видачі, ПІБ власника, печатки та підписи;
  • формат - кольоровий, з оригіналу;
  • файли - JPG або PDF, розмір кожного не більше 1 МБ;
  • рекомендована якість сканування - 300 dpi.

Пенсійний фонд останнім часом опинився в центрі уваги через низку гучних інцидентів. З 1 квітня в Україні стартували виплати по 1500 гривень для пенсіонерів та вразливих категорій населення - програму запровадили для компенсації зростання цін на товари першої необхідності.

Однак у травні через технічний збій частина українців отримала виплату повторно. ПФУ почав примусово списувати зайві кошти і це призвело до масового блокування банківських карток тих, на чиїх рахунках не виявилося потрібної суми. Ситуацію різко розкритикував голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Електронний документообіг Документи
Новини
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
Аналітика
"Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Найменшому пацієнту було дві години". Як працює унікальний дитячий кардіоцентр у Києві