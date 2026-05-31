Успеть до 10 июня: украинцев предупредили об утрате ценности важного документа
10 июня завершается срок оцифровки трудовых книжек. Скан-копии нужно подать в Пенсионный фонд, после этой даты бумажный документ потеряет приоритет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на напоминание Пенсионного фонда Украины.
Зачем это нужно
Данные из трудовых книжек переносятся в Реестр застрахованных лиц - это необходимо для корректного расчета пенсии в будущем. После 10 июня приоритет будет отдаваться исключительно электронным данным, а не бумажному документу.
Три способа оцифровать трудовую
- Через работодателя - он сканирует книжку и самостоятельно передает данные в ПФУ.
- Самостоятельно через веб-портал - на сайте электронных услуг Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua.
- Лично - в сервисном центре ПФУ.
Требования к скан-копиям
Если подаете самостоятельно через портал, сканы должны соответствовать следующим требованиям:
- сканируйте только заполненные страницы, пустые не нужны;
- изображения должны быть четкими, со всеми реквизитами: название, серия и номер, дата выдачи, ФИО владельца, печати и подписи;
- формат - цветной, с оригинала;
- файлы - JPG или PDF, размер каждого не более 1 МБ ;
- рекомендуемое качество сканирования - 300 dpi.
Пенсионный фонд в последнее время оказался в центре внимания из-за ряда громких инцидентов. С 1 апреля в Украине стартовали выплаты по 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения - программу ввели для компенсации роста цен на товары первой необходимости.
Однако в мае из-за технического сбоя часть украинцев получила выплату повторно. ПФУ начал принудительно списывать лишние средства и это привело к массовой блокировке банковских карточек тех, на чьих счетах не оказалось нужной суммы. Ситуацию резко раскритиковал глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.