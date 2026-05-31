Успеть до 10 июня: украинцев предупредили об утрате ценности важного документа

10 июня завершается срок оцифровки трудовых книжек. Скан-копии нужно подать в Пенсионный фонд, после этой даты бумажный документ потеряет приоритет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на напоминание Пенсионного фонда Украины.

Данные из трудовых книжек переносятся в Реестр застрахованных лиц - это необходимо для корректного расчета пенсии в будущем. После 10 июня приоритет будет отдаваться исключительно электронным данным, а не бумажному документу.

Зачем это нужно

Пенсионный фонд в последнее время оказался в центре внимания из-за ряда громких инцидентов. С 1 апреля в Украине стартовали выплаты по 1500 гривен для пенсионеров и уязвимых категорий населения - программу ввели для компенсации роста цен на товары первой необходимости.

Однако в мае из-за технического сбоя часть украинцев получила выплату повторно. ПФУ начал принудительно списывать лишние средства и это привело к массовой блокировке банковских карточек тех, на чьих счетах не оказалось нужной суммы. Ситуацию резко раскритиковал глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.