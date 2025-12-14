ua en ru
Не успели на поезд? Проводник УЗ рассказал, когда машинист задержит отправление

Воскресенье 14 декабря 2025 07:30
Не успели на поезд? Проводник УЗ рассказал, когда машинист задержит отправление Фото: Поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

В "Укрзализныце" существует четкий порядок действий проводников в ситуациях, когда поезд задерживается или пассажир не успевает в вагон.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал проводник Сергей Рипа.

По его словам, в случае возможного опоздания поезда проводники сразу информируют пассажиров. Самая большая задержка, с которой он сталкивался, составляла около четырех часов - и пассажиры отнеслись к этому с пониманием, ведь такие ситуации не зависят от работы проводников и машинистов.

Если поезд должен отправляться, а пассажир еще добегает, проводники подают машинисту сигнал о невозможности отправления - красным флажком днем или фонарем ночью. Это позволяет "удержать" поезд, чтобы человек успел сесть. Если пассажир не добегает именно до своего вагона, его могут впустить в ближайший, а проводники подскажут, как перейти к своему месту.

Также Рипа рассказал, что если билет продан, но пассажир не зашел в вагон на станции отправления, место сохраняется за ним до конца маршрута - его не могут перепродать без официального возврата билета. Если же билет возвращен, место снова становится доступным для продажи на следующих станциях.

Напомним, "Укрзализныця" обеспечивает сообщение с восемью европейскими странами: часть направлений имеет прямые рейсы, а в Берлин, Мюнхен, Бухарест и некоторые другие города можно доехать с одной пересадкой. Мы рассказывали о маршрутах в Польшу, Чехию, Венгрию, Австрию, Словакию, Молдову, Румынию и Германию, а также ориентировочное время в пути и варианты стыковок.

РБК-Украина также писало, что "Укрзализныця" открыла возможность получить бесплатные билеты по программе "3000 км по Украине" прямо в приложении УЗ. Пассажиры могут активировать программу после обновления приложения, согласования условий и верификации через "Дія.Підпис". Уже доступны билеты на ряд поездов, преимущественно в прифронтовые общины.

