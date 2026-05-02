Не встигли або завадила тривога? Як абітурієнтам потрапити на додаткову сесію НМТ

Учасники національного мультипредметного тесту (НМТ), які не змогли скласти іспит під час основної сесії або не завершили його з поважних причин, мають право пройти тестування під час додаткової сесії.
РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua розповідає, хто та як може скласти НМТ пізніше.
Головне:
Право на повторне складання мають не лише ті, хто пропустив тест, а й учасники, які почали його виконувати, але не змогли завершити. Серед поважних причин:
Також окремо враховують ситуації, коли тестування довелося перервати через погіршення самопочуття або небезпечні умови в екзаменаційному центрі.
Щоб отримати допуск до додаткової сесії, учасник має подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. Важливий момент - строки. Зробити це потрібно протягом трьох робочих днів після дати проведення тесту.
До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують причину:
Подати заяву можна кількома способами: поштою, електронною поштою або особисто.
Якщо учасник перебував у центрі тестування, але не зміг завершити роботу, він може:
У такому випадку рішення ухвалюється з урахуванням записів у документах екзаменаційного центру.
Допуск до додаткової сесії надає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти. Якщо учасник уже почав тест, додатково розглядається питання анулювання його попереднього результату.
Учасник має право вказати інше місце проходження тесту - як в Україні, так і за кордоном. Це потрібно зазначити у заяві.
Нагадаємо, запізнення навіть на кілька хвилин на НМТ означає недопуск до іспиту. Учасників пускають до центру лише до певного часу, а після початку тестування вхід заборонений.
