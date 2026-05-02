Не встигли або завадила тривога? Як абітурієнтам потрапити на додаткову сесію НМТ

Головне: Хто має право: Учасники, які пропустили НМТ або не завершили його через хворобу, смерть родичів, форс-мажори чи участь у міжнародних змаганнях.

Учасники, які пропустили НМТ або не завершили його через хворобу, смерть родичів, форс-мажори чи участь у міжнародних змаганнях. Терміни: Заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідно подати протягом трьох робочих днів після дати тестування.

Заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти необхідно подати протягом трьох робочих днів після дати тестування. Документальне підтвердження: До заяви обов’язково додається медична довідка або інші офіційні документи, що засвідчують поважну причину.

До заяви обов’язково додається медична довідка або інші офіційні документи, що засвідчують поважну причину. Дії під час іспиту: Якщо тестування перервано, заяву можна подати одразу в екзаменаційному центрі.

Якщо тестування перервано, заяву можна подати одразу в екзаменаційному центрі. Локація: У заяві на додаткову сесію учасник може змінити місце проходження тесту, вибравши інший центр в Україні або за кордоном.

У заяві на додаткову сесію учасник може змінити місце проходження тесту, вибравши інший центр в Україні або за кордоном. Остаточне рішення: Допуск надає спеціальна регламентна комісія; якщо тест уже було розпочато, попередній результат анулюється.

У яких випадках допускають до додаткової сесії

Право на повторне складання мають не лише ті, хто пропустив тест, а й учасники, які почали його виконувати, але не змогли завершити. Серед поважних причин:

хвороба в день тестування;

смерть близьких родичів напередодні іспиту;

форс-мажорні обставини (надзвичайні ситуації, техногенні аварії тощо);

участь у міжнародних або всеукраїнських змаганнях, олімпіадах чи зборах.

Також окремо враховують ситуації, коли тестування довелося перервати через погіршення самопочуття або небезпечні умови в екзаменаційному центрі.

Які дії потрібно виконати

Щоб отримати допуск до додаткової сесії, учасник має подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. Важливий момент - строки. Зробити це потрібно протягом трьох робочих днів після дати проведення тесту.

До заяви обов’язково додаються документи, які підтверджують причину:

медична довідка;

документи про смерть родича;

довідки про надзвичайні події;

підтвердження участі у змаганнях чи заходах.

Подати заяву можна кількома способами: поштою, електронною поштою або особисто.

Що робити, якщо тест вже почали

Якщо учасник перебував у центрі тестування, але не зміг завершити роботу, він може:

подати заяву одразу в день тесту (ще до виходу з центру);

(ще до виходу з центру); або звернутися протягом трьох днів.

У такому випадку рішення ухвалюється з урахуванням записів у документах екзаменаційного центру.

Хто ухвалює рішення

Допуск до додаткової сесії надає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти. Якщо учасник уже почав тест, додатково розглядається питання анулювання його попереднього результату.

Учасник має право вказати інше місце проходження тесту - як в Україні, так і за кордоном. Це потрібно зазначити у заяві.