Не успели или помешала тревога? Как абитуриентам попасть на дополнительную сессию НМТ

Участники национального мультипредметного теста (НМТ), которые не смогли сдать экзамен во время основной сессии или не завершили его по уважительным причинам, имеют право пройти тестирование во время дополнительной сессии.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua рассказывает, кто и как может сдать НМТ позже.
Главное:
Право на повторную сдачу имеют не только те, кто пропустил тест, но и участники, которые начали его выполнять, но не смогли завершить. Среди уважительных причин:
Также отдельно учитывают ситуации, когда тестирование пришлось прервать из-за ухудшения самочувствия или опасных условий в экзаменационном центре.
Чтобы получить допуск к дополнительной сессии, участник должен подать заявление в региональный центр оценивания качества образования. Важный момент - сроки. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней после даты проведения теста.
К заявлению обязательно прилагаются документы, подтверждающие причину:
Подать заявление можно несколькими способами: по почте, по электронной почте или лично.
Если участник находился в центре тестирования, но не смог завершить работу, он может:
В таком случае решение принимается с учетом записей в документах экзаменационного центра.
Допуск к дополнительной сессии предоставляет регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования. Если участник уже начал тест, дополнительно рассматривается вопрос аннулирования его предыдущего результата.
Участник имеет право указать другое место прохождения теста - как в Украине, так и за рубежом. Это нужно указать в заявлении.
Напомним, опоздание даже на несколько минут на НМТ означает недопуск к экзамену. Участников пускают в центр только до определенного времени, а после начала тестирования вход запрещен.
Ранее РБК-Украина рассказывало о завершении регистрации на НМТ-2026. На тест записались более 355 тысяч абитуриентов, что значительно больше, чем в прошлом году. Большинство будет сдавать экзамен в Украине, самыми популярными предметами стали английский язык и география, тогда как физику и химию выбирают реже всего. Основная сессия тестирования стартует 20 мая.