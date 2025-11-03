Встановлював "відеопастки" на залізниці: СБУ затримала інформатора РФ

Відомо, що зловмисник діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Він шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України.

Деталі справи

За даними слідства, для спостереження фігурант справи встановив на одному із місцевих перегонів "Укрзалізниці" приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужб.

У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

Що відомо про підозрюваного

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.