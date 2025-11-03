UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Встановлював "відеопастки" на залізниці: СБУ затримала інформатора РФ

Фото: СБУ затримала інформатора РФ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ затримала російського інформатора, який розставляв "відеопастки" на "Укрзалізниці", щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ та роботою сил ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Відомо, що зловмисник діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Він шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України.

Деталі справи

За даними слідства, для спостереження фігурант справи встановив на одному із місцевих перегонів "Укрзалізниці" приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужб.

У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

Що відомо про підозрюваного

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Telegram-каналах з пошуку "легких заробітків".

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

СБУ викриває агентів РФ

Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору. В Одесі затримано працівницю державного банку, яка передавала персональні дані клієнтів-військовослужбовців Сил оборони.

Також нещодавно у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

Зазначимо, в Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУкрзалізницяКременчукПолтавська областьКіровоградська область