В Одесі СБУ викрила агентку ФСБ у держбанку: "зливала дані українських військових

Служба безпеки України викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору. В Одесі затримано працівницю державного банку, яка передавала персональні дані клієнтів військовослужбовців Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, окупантів цікавили установчі відомості про військових, які користуються послугами фінустанови. Надалі ці дані планували використати для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиркою у місцевому відділенні банку. Жінка привернула увагу російських спецслужб своїми антиукраїнськими коментарями в Telegram.

Фото: СБУ викрила агентку ФСБ у держбанку (t.me/SBUkr)

Виконуючи вказівки кураторів, вона під час роботи стежила за відвідувачами у військовій формі та з ознаками поранень, а виявивши таких клієнтів - негайно передавала інформацію окупантам. Крім того, у позаробочий час вона фотографувала місця зосередження українських військових у місті та на околицях.

Кіберфахівці СБУ викрили й задокументували діяльність агентки, після чого її затримали. Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Затримана перебуває під вартою та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.