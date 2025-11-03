Устанавливал "видеоловушки" на железной дороге: СБУ задержала информатора РФ

Известно, что злоумышленник действовал в Полтавской и Кировоградской областях. Он шпионил за военными эшелонами, которые двигались в направлении передовой через центральные регионы Украины.

Детали дела

По данным следствия, для наблюдения фигурант дела установил на одном из местных перегонов "Укрзализныци" скрытую миникамеру с дополнительным аккумулятором и удаленным доступом для российских спецслужб.

Таким образом оккупанты могли в режиме онлайн отслеживать направления движения грузовых поездов ВСУ и просчитать ориентировочное количество бронетехники, транспортируемой в сторону фронта.

Кроме того, злоумышленник пытался выявить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

Что известно о подозреваемом

По материалам дела, задание врага выполнял 18-летний житель Кременчугского района, который попал во внимание оккупантов в Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Перед этим Служба безопасности заблаговременно демонтировала шпионское оборудование и провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций ВСУ. У фигуранта изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.