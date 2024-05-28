Встановлена за 2,5 км від дачі Шойгу. ЗМІ знайшли ще одну позицію ЗРК "Панцир-С1" під Москвою

Журналісти російської служби Радіо Свобода знайшли ще одну позицію ЗРК "Панцир-С1" у Московській області. Вона встановлена за 2,5 кілометра від дачі колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Згідно із супутниковими знімками, "Панцирі" стоять прямо на околиці села Петрово-Дальнєє. Цей населений пункт розташований за кілька хвилин їзди машиною від Рубльовського шосе. Там розміщений пансіонат Управління справами президента Росії, а за 2,5 кілометри від цієї позиції ППО - заміський будинок колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Також позицію "Панцирів" можна побачити на супутникових знімках Google на території споруджуваного елітного котеджного селища "Ромашково-21" поруч із Немчинівкою, за 2 кілометрах від МКАД. t.me/radiosvoboda