Установлена в 2,5 км от дачи Шойгу. СМИ нашли еще одну позицию ЗРК "Панцирь-С1" под Москвой

Журналисты российской службы "Радио Свобода" нашли еще одну позицию ЗРК "Панцирь-С1" в Московской области. Она установлена в 2,5 километра от дачи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно спутниковым снимкам, "Панцири" стоят прямо на окраине села Петрово-Дальнее. Этот населенный пункт расположен в нескольких минутах езды машиной от Рублевского шоссе. Там расположен пансионат Управления делами президента России, а в 2,5 километра от этой позиции ПВО - загородный дом бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Также позицию "Панцирей" можно увидеть на спутниковых снимках Google на территории строящегося элитного коттеджного поселка "Ромашково-21" рядом с Немчиновкой, в 2 километрах от МКАД. t.me/radiosvoboda