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Установлена в 2,5 км от дачи Шойгу. СМИ нашли еще одну позицию ЗРК "Панцирь-С1" под Москвой

Московская область, Россия, Вторник 28 мая 2024 16:20
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Установлена в 2,5 км от дачи Шойгу. СМИ нашли еще одну позицию ЗРК "Панцирь-С1" под Москвой Фото: ЗРК "Панцирь-С1" (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Журналисты российской службы "Радио Свобода" нашли еще одну позицию ЗРК "Панцирь-С1" в Московской области. Она установлена в 2,5 километра от дачи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно спутниковым снимкам, "Панцири" стоят прямо на окраине села Петрово-Дальнее. Этот населенный пункт расположен в нескольких минутах езды машиной от Рублевского шоссе.

Там расположен пансионат Управления делами президента России, а в 2,5 километра от этой позиции ПВО - загородный дом бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также позицию "Панцирей" можно увидеть на спутниковых снимках Google на территории строящегося элитного коттеджного поселка "Ромашково-21" рядом с Немчиновкой, в 2 километрах от МКАД.

Установлена в 2,5 км от дачи Шойгу. СМИ нашли еще одну позицию ЗРК &quot;Панцирь-С1&quot; под Москвой

t.me/radiosvoboda

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские разведчики успешно атаковали российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" в Белгородской области.

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