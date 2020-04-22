Спалах коронавірусу зафіксували в Дніпрі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За добу в місті заразились 20 людей, хоча раніше було по 1-2 людині

У Дніпрі зафіксували спалах коронавірусу, за добу в місті COVID-19 підтвердили у 20 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов.

Він зазначив, що в місті за вчора заразились 20 людей, хоча раніше було по 1-2 людині.

“Дороги земляки, у мене погані новини. У місті, схоже, відбувся конкретний спалах COVID-19. За останню добу +20. Було по одному-два на добу, а тепер +20”, - написав мер.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області збільшилась кількість хворих коронавірусом до 150 осіб. Протягом доби, 21 квітня, в області лабораторно підтвердили 28 нових випадків захворювання COVID-19. З них 19 у Дніпрі, 5 в Кривому Розі, 3 в Нікополі і 1 в Широківському районі.

Крім того, спалах COVID-19 зафіксували і в столиці Україні - Києві. Коронавірусом у Києві за добу заразились майже 100 людей.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані.