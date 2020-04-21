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В Днепропетровской области количество заболевших COVID-19 выросло до 150 человек

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 22:08
В Днепропетровской области количество заболевших COVID-19 выросло до 150 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки выявили коронавирус у 28 человек

В Днепропетровской области увеличилось количество заболевших коронавирусом до 150 человек. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете в Telegram.

Сообщается, что на протяжении суток, 21 апреля, в области лабораторно подтвердили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 19 в Днепре, 5 в Кривом Рогу, 3 в Никополе и 1 в Широковском районе.

"Всего с начала эпидемии по области проведено 3578 исследований, обследовано 3231 человека, получено 150 положительных результатов", - сообщили в облсовете.

Отметим, за прошлые сутки коронавирус диагностировали у 415 украинцев. Всего инфекцию подтвердили у 6125 граждан. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области - 988. Всего в Украине методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) исследовано 61 997 образцов на коронавирус.

Также сообщалось, что на протяжении 21 апреля в Ровенской области подтвердили 12 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст инфицированных варьируется от 18 до 73 лет.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в Херсонской области увеличилось количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 до 72. За сутки выявили 2 новых заболевания.

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