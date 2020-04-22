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В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса, за сутки заразились почти 100 человек

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 09:51
В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса, за сутки заразились почти 100 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Киеве обнаружили 989 случаев коронавируса

Коронавирусом в Киеве за сутки заразились почти 100 человек. Такие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

По состоянию на сегодня в столице 989 человек заразились COVID-19, вчера сообщали о 892 инфицированных. Таким образом за сутки в Киеве выявили еще 97 больных коронавирусом.

Вчера сообщалось, что в Вишневом Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии. Уже умерли двое жильцов этого общежития. Всем жильцам делают ПЦР-тесты, в самом общежитии ограничено передвижение. Окончательные данные о масштабах заболевания будут завтра вечером.

Также в Николаевской области подтвердили первую смерть от COVID-19. В частности, умерла 81-летняя жительница села Вороновка. Она заболела еще 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в инфекционную больницу.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса переполнены городские больницы, 15 пациентов - в тяжелом состоянии.

Отметим, что карантин в Украине планируют продлить до 12 мая, но с определенными смягчениями.

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