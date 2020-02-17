В Чехии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа недалеко от города Пардубице в Чехии выбраковке подлежат более 100 тысяч индеек и кур. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Novinky.

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан сообщил, что в радиусе 3 километров будут уничтожены более 100 тысяч птиц. Фермерам при этом должны выплатить компенсацию.

“К сожалению, информация неутешительная. Тесты этим утром подтвердили, что речь идет о высокопатогенной форме птичьего гриппа, смертельной для птиц. Случаи заражения людей не фиксировались”, - заявил Томан.

Для изъятия птиц, власть привлечет полицию и пожарных, также есть вероятность привлечения армии.

Как сообщается, последний раз вспышка птичьего гриппа в Чехии был три года назад.

Напомним, в китайской провинции Хунань на ферме в городе Шаоян был обнаружен штамм птичьего гриппа H5N1.

Также Европейский союз снял запрет на импорт украинской курятины, который был введен после вспышки птичьего гриппа.

РБК-Украина сообщало, что 20 января в Винницкой области ввели карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа.