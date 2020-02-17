У Чехії зафіксували спалах високопатогенного пташиного грипу

Через спалах пташиного грипу неподалік міста Пардубіце у Чехії вибракуванню підлягають понад 100 тисяч індичок і курей. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Novinky.

Міністр сільського господарства Чехії Мірослав Томан повідомив, що в радіусі 3 кілометрів будуть знищені більше 100 тисяч птахів. Фермерам при цьому мають виплатити компенсацію.

“На жаль, інформація невтішна. Тести цього ранку підтвердили, що йдеться про високопатогенну форму пташиного грипу, смертельну для птахів. Випадки зараження людей не фіксувалися”, - заявив Томан.

Для вилучення птахів, влада залучить поліцію і пожежників, також є імовірність залучення армії.

Як повідомляється, останній спалах пташиного грипу у Чехії був три роки тому.

Нагадаємо, у китайській провінції Хунань на фермі в місті Шаоян був виявлений штам пташиного грипу H5N1.

Також Європейський союз зняв заборону на імпорт української курятини, який було введено після спалаху пташиного грипу.

РБК-Україна повідомляло, що 20 січня у Вінницькій області ввели карантин у зв'язку зі спалахом пташиного грипу.