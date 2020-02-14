ЕС снял запрет на импорт украинской курятины

Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)

Запрет был введен после вспышки птичьего гриппа

Европейский союз снял запрет на импорт украинской курятины, который был введен после вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра экономики - торгового представителя Тараса Качки.

По его словам, ЕС поддержал решение о зонировании случаев птичьего гриппа в Украине. Таким образом, снят запрет на ввоз мяса птицы со всей территории Украины.

"Ждем обнародования соответствующего решения", - отметил Качка.

Он также уточнил, что решение было принято не единогласно, поскольку часть стран-участниц ЕС недовольна прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам.

Напомним, ЕС запретил импорт мяса птицы из Украины в январе 2020 года. Украинская сторона заявляла, что решение было принято, несмотря на оперативное уведомление торговых партнеров о птичьем гриппе и о мерах по контролю и ликвидации, которые были признаны соответствующими нормам ЕС.

Вслед за этим Беларусь запретила импорт птицы, но только из Винницкой области, где был очаг птичьего гриппа. Запрет также распространили на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).