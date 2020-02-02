В Китае зафиксировали вспышку птичьего гриппа H5N1

Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)

По данным Геологической службы США, указанный птичий грипп считается "высокопатогенным"

В китайской провинции Хунань на ферме в городе Шаоян был обнаружен штамм птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, передает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

С 7 850 кур на ферме более половины - 4500 - умерли от птичьего гриппа H5N1.

После вспышки гриппа забито почти 18 тысяч домашних птиц.

По данным Геологической службы США, указанный птичий грипп считается "высокопатогенным" исходя из его способности убивать птиц.

"Обозначение "низкопатогенного" или "высокопатогенного" не касается того, насколько заразными вирусы могут быть для людей, других млекопитающих или других видов птиц", - говорится в сообщении.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что, хотя H5N1 может передаваться человеку, как правило, при контакте с мертвыми птицами или загрязненной средой, у людей его фиксируют крайне редко.

"Вирус не заражает людей легко, и распространение от человека к человеку кажется необычным. Нет доказательств того, что болезнь может распространяться на людей через правильно и тщательно приготовленную пищу", - отметили в ВОЗ.

Напомним, 20 января в Винницкой области ввели карантин в связи со вспышкой птичьего гриппа.

Европейская комиссия временно запретила ввоз из Украины на территорию Европейского союза мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.