Вспышка коронавируса в Нью-Йорке может быть хуже, чем в Ухане, - NYT

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Темпы распространения вируса в Нью-Йорке намного выше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии

При нынешнем темпе распространения коронавируса в американском Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что темпы роста числа случаев заражения в Нью-Йорке намного выше, чем в эпицентрах коронавируса в Италии и Китае при аналогичном количестве случаев.

В настоящее время скорость распространения коронавируса в Нью-Йорке составляет чуть более 30% ежедневно процентов. Сейчас в городе с численностью населения в 20 млн человек коронавирусом заразились 43 тыс. граждан.

Другие американские города, такие как Детройт и Новый Орлеан, также подвержены возможности резкого скачка заражений без принятия профилактических мер.

Одновременно с тем, говорить о самом худшем сценарии для Нью-Йорка нельзя, уточняют в издании, поскольку карантинные меры, такие как социальное дистанциирование, могут вскоре замедлить или вовсе остановить рост заражений.

Напомним, США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом в мире. Еще 24 марта в стране насчитывалось 46 тыс. случаев заболеваний. За несколько дней этот показатель удвоился и на сегодняшний день число заражений в США превысила 106 тыс. человек.

Также РБК-Украина сообщало, что общее количество инфицированных в мире превысило 600 тыс. человек.