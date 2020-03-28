ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вспышка коронавируса в Нью-Йорке может быть хуже, чем в Ухане, - NYT

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 16:33
Вспышка коронавируса в Нью-Йорке может быть хуже, чем в Ухане, - NYT
Иллюстративное фото (flickr)

Темпы распространения вируса в Нью-Йорке намного выше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии

При нынешнем темпе распространения коронавируса в американском Нью-Йорке, количество пострадавших будет больше, чем в китайском Ухане или итальянской Ломбардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что темпы роста числа случаев заражения в Нью-Йорке намного выше, чем в эпицентрах коронавируса в Италии и Китае при аналогичном количестве случаев.

В настоящее время скорость распространения коронавируса в Нью-Йорке составляет чуть более 30% ежедневно процентов. Сейчас в городе с численностью населения в 20 млн человек коронавирусом заразились 43 тыс. граждан.

Другие американские города, такие как Детройт и Новый Орлеан, также подвержены возможности резкого скачка заражений без принятия профилактических мер.

Одновременно с тем, говорить о самом худшем сценарии для Нью-Йорка нельзя, уточняют в издании, поскольку карантинные меры, такие как социальное дистанциирование, могут вскоре замедлить или вовсе остановить рост заражений.

Напомним, США находятся на первом месте по количеству зараженных коронавирусом в мире. Еще 24 марта в стране насчитывалось 46 тыс. случаев заболеваний. За несколько дней этот показатель удвоился и на сегодняшний день число заражений в США превысила 106 тыс. человек.

Также РБК-Украина сообщало, что общее количество инфицированных в мире превысило 600 тыс. человек.

Врачам могут разрешить принимать больных украинцев без декларации Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 марта
Новости Украины КоронавирусСоединенные Штаты АмерикиНью-Йорк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь