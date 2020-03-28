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Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс.

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 02:44
Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс.
Иллюстративное фото (GettyImages)

Умерли уже более 1,5 тыс. человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в США превысило 100 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом США стали первой страной, где количество подтвержденных случаев превысило 100 тыс.

Наибольшее число зараженных в штатах Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.). От осложнений, вызванных заболеванием, в стране умерли более 1,5 тыс. человек.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act), предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

Закон вносит значительный финансовый импульс в экономику с помощью положений, направленных на оказание помощи американским рабочим, малым предприятиям и отраслям в борьбе с экономическими потрясениями.

Напомним, США обошли Китай и Италию по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Ночью 26 марта количество зараженных коронавирусом в США превысило 83 тысячи. Жертвами болезни стали 1178 человек.

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