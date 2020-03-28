Коронавирусом в мире заразились больше 600 тыс. человек

От вируса скончались почти 28 тысяч человек
Больше 600 тыс. людей в 177 странах и регионах инфицировались коронавирусом COVID-19, почти 28 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса, сообщает РБК-Украина.
Почти половина случаев произошла в трех странах - Соединенных Штатах Америки, Италии и Китае.
На данный момент наибольшее число зараженных в США. Еще 24 марта в стране насчитывалось 46 тыс. случаев заболеваний. Всего за несколько дней этот показатель удвоился и на сегодняшний день число заражений в США превысила 106 тыс. человек. При этом в Штатах наименьший уровень смертности - чуть больше 1%.
В Италии же, при общей численности инфицированных 86,5 тыс., смертность составляет более 10%: от вируса скончались 9134 итальянца. Только за прошлые сутки умерли 969 человек.
Китай, в котором началась вспышка COVID-19, на протяжении нескольких недель сообщает лишь о завезенных случаях коронавируса. Властям КНР удалось остановить распространение вируса в стране. На данный момент известно о почти 82 тыс. зараженных и 3,3 тыс. смертельных случаях.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении пандемии COVID-19. РБК-Украина проанализировало хронологию распространения вируса с начала вспышки в Китае:
Как известно, в Украине зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусом и 8 смертей от инфекции. По прогнозам Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, переболеть коронавирусом может до 22 миллионов украинцев.
Подробности распространения пандемии в Украине и мире 28 марта - в материале РБК-Украина.