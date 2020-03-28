Коронавирусом в мире заразились больше 600 тыс. человек

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От вируса скончались почти 28 тысяч человек

Больше 600 тыс. людей в 177 странах и регионах инфицировались коронавирусом COVID-19, почти 28 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса, сообщает РБК-Украина.

Почти половина случаев произошла в трех странах - Соединенных Штатах Америки, Италии и Китае.

На данный момент наибольшее число зараженных в США. Еще 24 марта в стране насчитывалось 46 тыс. случаев заболеваний. Всего за несколько дней этот показатель удвоился и на сегодняшний день число заражений в США превысила 106 тыс. человек. При этом в Штатах наименьший уровень смертности - чуть больше 1%.

В Италии же, при общей численности инфицированных 86,5 тыс., смертность составляет более 10%: от вируса скончались 9134 итальянца. Только за прошлые сутки умерли 969 человек.

Китай, в котором началась вспышка COVID-19, на протяжении нескольких недель сообщает лишь о завезенных случаях коронавируса. Властям КНР удалось остановить распространение вируса в стране. На данный момент известно о почти 82 тыс. зараженных и 3,3 тыс. смертельных случаях.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении пандемии COVID-19. РБК-Украина проанализировало хронологию распространения вируса с начала вспышки в Китае:

19 января: 100 случаев;

24 января: 1000 случаев;

12 февраля: 50 000 случаев;

6 марта: 100 000 случаев;

18 марта: 200 000 случаев;

21 марта: 300 000 случаев;

24 марта: 400 000 случаев;

26 марта: 500 000 случаев;

28 марта: 600 000 случаев.

Как известно, в Украине зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусом и 8 смертей от инфекции. По прогнозам Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, переболеть коронавирусом может до 22 миллионов украинцев.

Подробности распространения пандемии в Украине и мире 28 марта - в материале РБК-Украина.