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Спалах коронавірусу в Нью-Йорку може бути гіршим, ніж в Ухані, - NYT

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 16:33
Спалах коронавірусу в Нью-Йорку може бути гіршим, ніж в Ухані, - NYT
Ілюстративне фото (flickr)

Темпи поширення вірусу в Нью-Йорку набагато вищі, ніж у китайському Ухані

При нинішньому темпі поширення коронавірусу в американському Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більшою, ніж у китайському Ухані чи італійській Ломбардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання відзначає, що темпи зростання числа випадків зараження в Нью-Йорку набагато вищі, ніж в епіцентрах коронавірусу в Італії та Китаї при аналогічній кількості випадків.

Наразі швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає трохи більше 30% відсотків щодня. Зараз у місті з чисельністю населення у 20 млн чоловік коронавірусом заразилися 43 тис. громадян.

Інші американські міста, такі як Детройт та Новий Орлеан, також схильні до можливого різкого стрибка заражень без прийняття профілактичних заходів.

Одночасно з тим, реальність найгіршого сценарію для Нью-Йорка не 100%, уточнюють у виданні, оскільки карантинні заходи, такі як соціальне дистанціювання, можуть незабаром уповільнити або зовсім зупинити зростання заражень.

Нагадаємо, США знаходяться на першому місці за кількістю заражених коронавірусом у світі. Ще 24 березня в країні налічувалося 46 тис. випадків захворювань. За кілька днів цей показник подвоївся і на сьогоднішній день число заражень в США перевищило 106 тис. чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що загальна кількість інфікованих у світі перевищила 600 тис. осіб.

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