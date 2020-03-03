Вспышка коронавируса в мире: список стран

В мире растет количество стран, в которых зафиксировали коронавирус, сегодня в этот в список попала и Украина. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам мира.

8. Беларусь (1 случай)

Ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус.

Отметим, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране.