Спалах коронавірусу в світі: список країн

У світі зростає кількість країн, в яких зафіксували коронавірус, сьогодні в цей список потрапила й Україна. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах світу.

8. Білорусь (1 випадок)

Раніше повідомлялося, що в Італії від коронавірусу COVID-19 померло 52 людини. Станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

Відзначимо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.