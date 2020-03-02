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Вспышка коронавируса в мире: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Новости » Политика     02.03.2020 - 10:01
Вспышка коронавируса в мире: Олимпиада в Токио может пройти без зрителей
Иллюстративное фото (olympic.org)

Олимпиада может быть показана только по телевидению

Летние Олимпийские игры 2020 года могут состояться без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как отмечается, рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению. Такое решение позволит удовлетворить многомилионные телевизионные контракты и рассматривается в качестве альтернативы отмены мероприятия или переноса.

Напомним, заместитель генерального директора организационного комитета Олимпийских игр Кацура Эньо заявил, что оргкомитет летней Олимпиады в Токио не намерен вносить изменения в план проведения мероприятия, несмотря на распространение коронавируса на территории Японии.

Ранее в середине февраля Всемирная организация здравоохранения не видела причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

Добавим, что заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусом. Все зараженные находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

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