Спалах коронавірусу в світі: Олімпіада в Токіо може пройти без глядачів

Ілюстративне фото (olympic.org)

Олімпіада може бути показана тільки по телебаченню

Літні Олімпійські ігри 2020 року можуть відбутися без глядачів через ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Як наголошується, розглядається варіант, при якому Олімпіада буде показана тільки по телебаченню. Таке рішення дозволить задовольнити багатомільйонні телевізійні контракти й розглядається в якості альтернативи скасування або перенесення заходу.

Нагадаємо, заступник генерального директора організаційного комітету Олімпійських ігор Кацура Еньо заявив, що оргкомітет літньої Олімпіади в Токіо не має наміру вносити зміни в план проведення заходу, незважаючи на поширення коронавірусу на території Японії.

Раніше в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Додамо, що заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, уже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусом. Всі заражені знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.