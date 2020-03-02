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Спалах коронавірусу в світі: Олімпіада в Токіо може пройти без глядачів

Новини » Політика     02.03.2020 - 10:01
Спалах коронавірусу в світі: Олімпіада в Токіо може пройти без глядачів
Ілюстративне фото (olympic.org)

Олімпіада може бути показана тільки по телебаченню

Літні Олімпійські ігри 2020 року можуть відбутися без глядачів через ситуацію з коронавірусом. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Як наголошується, розглядається варіант, при якому Олімпіада буде показана тільки по телебаченню. Таке рішення дозволить задовольнити багатомільйонні телевізійні контракти й розглядається в якості альтернативи скасування або перенесення заходу.

Нагадаємо, заступник генерального директора організаційного комітету Олімпійських ігор Кацура Еньо заявив, що оргкомітет літньої Олімпіади в Токіо не має наміру вносити зміни в план проведення заходу, незважаючи на поширення коронавірусу на території Японії.

Раніше в середині лютого Всесвітня організація охорони здоров'я не бачила причин для перенесення Олімпіади-2020 в Токіо через коронавірус.

Додамо, що заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, уже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусом. Всі заражені знаходяться за межами України - четверо в Японії і одна українка в Італії.

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