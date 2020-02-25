Иллюстративное фото (olympic.org)

У организаторов есть три месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) не исключает отмену Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии. Об этом заявил член МОК Дик Паунд, передает AP.

По его словам, есть три месяца, чтобы определиться, угрожает ли распространение коронавируса в Японии проведению Олимпийских игр. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль.

Паунд предположил, что в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.

"Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: "Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет?", - подчеркнул он.

При этом Паунд призвал спортсменов продолжать тренировки.

Напомним, в середине февраля Всемирная организация здравоохранения не видела причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

В то же время по состоянию на 25 февраля в Японии от коронавируса умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess.