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ВОЗ не видит причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса

Новости » Общество     14.02.2020 - 15:43
ВОЗ не видит причин для переноса Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нет никаких оснований для отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса. Об этом заявил глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета Джон Коутс, передает Reuters.

В частности, в ВОЗ заявили,что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса игр.

Отметим, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Отметим, что в Японии подтвердили 4 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

В Министерстве здравоохранения Японии рассказали, что вирусом заразилась 60-летняя женщина-водитель такси, перевозившая пассажира круизного лайнера Diamond Princess. Два случая - жители Токио, которые также имели контакт с инфицированным водителем такси.

По состоянию на утро 14 февраля, в мире зарегистрировано почти 65 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Летальными оказались 1383 случаи.

Напомним, из-за коронавируса в Китае было отложено этап Формулы-1, который должен был пройти в этой стране.

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