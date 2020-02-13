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Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит лекарств в ЕС

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 15:23
Вспышка коронавируса в Китае может вызвать дефицит лекарств в ЕС
Иллюстративное фото (facebook.com/UNDPUkraine)

Большая часть ингредиентов для лекарств поставляется из Китая

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 в Китае может повлечь за собой дефицит лекарственных средств в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Шпана, большое количество химических веществ для фармацевтической промышленности производится именно в Китае, в частности в провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса.

Он объяснил, что временное приостановление производства ингредиентов для лекарств может повлиять на Евросоюз, ведь доставка контейнеров из Китая может длиться до 4 недель.

Кроме того, немецкий министр призвал Еврокомиссию проанализировать ситуацию и предложить меры для решения проблемы, которая сложилась с фармацевтической промышленностью.

Напомним, ранее Совет ЕС призвал страны-участницы Евросоюза усилить сотрудничество для борьбы с распространения коронавируса COVID-19. Страны должны принять необходимые меры для расширения сотрудничества в рамках борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что китайские ученые назвали самый распространенный путь заражения коронавирусом COVID-19. Так, чаще всего заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

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