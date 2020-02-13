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Спалах коронавірусу в Китаї може спричинити дефіцит ліків в ЄС

Новини » Надзвичайні події     13.02.2020 - 15:23
Спалах коронавірусу в Китаї може спричинити дефіцит ліків в ЄС
Ілюстративне фото (facebook.com/UNDPUkraine)

Велика частина інгредієнтів для ліків поставляється з Китаю

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що спалах коронавірусу COVID-19 у Китаї може спричинити дефіцит лікарських засобів у Європейському союзі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Шпана, велика кількість хімічних речовин для фармацевтичної промисловості виробляється саме в Китаї, зокрема в провінції Хубей, яка є епіцентром поширення коронавірусу.

Він пояснив, що тимчасове зупинення виробництва інгредієнтів для ліків може вплинути на Євросоюз, адже доставлення контейнерів з Китаю може тривати до 4 тижнів.

Крім того, німецький міністр закликав Єврокомісію проаналізувати ситуацію та запропонувати заходи для розв'язання проблеми, яка склалася з фармацевтичною промисловості.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС закликала країни-учасниці Євросоюзу посилити співпрацю для боротьби з поширення коронавірусу COVID-19. Країни повинні вжити необхідні заходи для розширення співробітництва в рамках боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що китайські вчені назвали найпоширеніший шлях зараження коронавірусом COVID-19. Так, найчастіше зараження коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

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