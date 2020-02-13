Совет ЕС призвал усилить сотрудничество в борьбе с коронавирусом

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Страны-участницы ЕС должны принять необходимые меры

Совет Европейского союза призвал страны-участницы ЕС усилить сотрудничество для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что Совет ЕС сегодня принял выводы по COVID-19, в которых содержится призыв к странам-участницам принять необходимые меры для расширения сотрудничества в рамках борьбы с коронавирусом.

Кроме того, Еврокомиссию призвали упростить доступ стран-участниц к закупкам средствам индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз для здоровья и доступности лекарств в ЕС.

Напомним, ранее международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных по распространению коронавируса. В частности, главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что прогноз Китая о завершении вспышки до апреля, "слишком преждевременный" и он ожидает дальнейшего роста заболеваемости.

Также стало известно, что китайский коронавирус COVID-19 может жить на вещах и предметах больше недели. Чтобы снизить распространение коронавирусов, рекомендуется тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами, приготовленными из гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.